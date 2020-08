Die Bank von England (BoE) wird die Wirtschaft des Vereinigten Königreiches in der aktuellen Jahrhundertrezession weiter stützen. Dies teilte die Nachrichtenagentur Reuters heute mit.Bei ihrer turnusmäßigen Sitzung in dieser Woche beließ die BoE den Leitzins weiter bei 0,1 %. Und auch der Umfang ihres Wertpapierkaufprogramms blieb mit 745 Mrd. britischen Pfund gleich. Dieses Ankaufvolumen wird jedoch aller Voraussicht nach Ende des Jahres erreicht sein.Die BoE schätzt zudem die Wirtschaftsentwicklung der kommenden Monate so ein, dass die britische Volkswirtschaft sein Vorkrisen-Niveau nicht schon im 2. Halbjahr 2021, sondern erst Ende 2021 erreichen wird. Die relativ skeptische Konjunkturprognose verstärkte aber auch die Zuversicht, dass die Notenbank die Wirtschaftserholung weiter unterstützt.

