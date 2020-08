HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hugo Boss nach Zahlen für das zweite Quartal von 50 auf 48 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Modekonzern sollte das Schlimmste in der Corona-Krise hinter sich haben, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zwar habe er seine Gewinnerwartungen noch etwas gesenkt, doch habe das Unternehmen bei den Gewinnmargen Spielraum nach oben, erklärte der Analyst./mis/mne



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2020 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1PHFF7

