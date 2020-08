Der Goldpreis steigt immer weiter und damit legen auch die Bewertungen der Goldfirmen zu. Das ist für die großen Goldproduzenten Fluch und Segen zugleich. Einerseits füllt sich die Kasse, aandererseits werden Übernahmeziele wie First Mining Gold immer teurer. Zu teuer sind sie aber noch nicht.

Goldproduzenten unter Druck

Dass die großen Goldprodiuzenten wie Barrick Gold, Kinross, Agnico Eagle oder Newmont in den vergangenen Jahren wenig in ihre Pipeline investierten, ist kein Geheimnis in der Goldbranche (mehr hier). Nun aber füllen sie dank des hohen Goldpreises ihre Kassen und müssen zudem ihre Goldreserven aufstocken. Denn die Aktionäre wollen Wachstum, alte Minen müssen durch neue ersetzt werden. Dementsprechend sollte so langsam das Übernahmekarrussel in der Branche in Fahrt kommen. 2019 wurden unter anderem Barkerville und Continental Gold übernommen. Beide hatten ein großes Vorkommen, und beide Gesellschaften hatten es bereits weit entwickelt und Wirtschaftlichkeitsrechnungen vorgelegt. Die Übernehmer wussten also, was sie kaufen.

Das perfekte Übernahmeziel

Doch 2020 hat der Goldpreis noch an Tempo zugelegt. Und nach den großen Minenwerten entdecken die Investoren nun langsam die zweite Reihe der Gold-Developer. Sie sind die Übernahmeziele in der Branche. Und auch hier gilt: Ein einziges, großes und weit entwickeltes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...