Das DGM-Konsortium, dem Thales angehört, hat dem thailändischen Außenministerium (MOFA) erfolgreich E-Reisepässe der nächsten Generation bereitgestellt

Der am 8. Juli eingeführte und am 5. August offiziell vorgestellte neue E-Reisepass enthält verbesserte Sicherheitsmerkmale wie eingebettete biometrische Daten und eine hochgeprägte Unterschrift

Juli eingeführte und am 5. August offiziell vorgestellte neue E-Reisepass enthält verbesserte Sicherheitsmerkmale wie eingebettete biometrische Daten und eine hochgeprägte Unterschrift 15 Millionen technologisch anspruchsvolle und hochsichere elektronische Reisepässe werden thailändischen Staatsbürgern in den nächsten sieben Jahren ausgehändigt

Trotz der verheerenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die weltweite Reisebranche, setzte das DGM-Konsortium in den letzten Monaten seine enge Zusammenarbeit mit dem thailändischen Außenministerium fort. Globale Teams arbeiteten aus der Ferne an der Umsetzung des Projekts und unterstützten damit das Konzept "Thailand 4.0" der thailändischen Regierung zur Entwicklung einer innovativen digitalen Wirtschaft.

Thai passports (Photo: Thales)

Die Übergabe des Projekts für neue E-Reisepässe an das thailändische Außenministerium fand am 8. Juli statt. Im Rahmen einer offiziellen Feier, an der auch der thailändische Außenminister Don Pramudwinai teilnahm, wurde es am 5. August vorgestellt.

Als eines der weltweit größten Reisepassprogramme für Thales soll das E-Pass-Projekt den Bürgerinnen und Bürgern Thailands Reisedokumente mit zukunftsweisender Technologie und einem Höchstmaß an Sicherheit an die Hand geben.

Das neu gestaltete, 64-seitige biometrische Reisedokument verfügt über ein E-Cover und eine dünne, flexible Datenseite aus Polycarbonat. Auf der Rückseite der Datenseite ist eines der Wahrzeichen Bangkoks, der Wat Arun-Tempel, farbecht und hochauflösend in UV abgebildet. Zu den Sicherheitsmerkmalen auf der Datenseite zählen ein zweites, perforiertes Foto des Bürgers in einem halbtransparenten Fenster sowie das traditionelle thailändische Symbol line-pra-jum-yam, ein vierblättriger Lotus, hochgeprägt mit der Secure-Surface-Technologie von Thales.

Als Antwort auf neue Fälschungstechniken bietet das Secure Surface von Thales optische Elemente mit Lichtreflexions- und Animationseffekten, die durch Kippen des Dokuments je nach Betrachtungswinkel sichtbar werden. Dieses optische Sicherheitsmerkmal ermöglicht eine schnelle und effiziente Überprüfung durch die Grenzbehörden.

Ein weiteres erkennbares Merkmal ist die tastbare Unterschrift des Bürgers in Hochprägung auf der Datenseite. Die biometrischen Daten sind aufgrund der Embedded-Software von Thales sicher in den Chip des Reisepasses eingebettet. Diese Software bietet eine hohe Sicherheit bei Identifizierung und Schutz der Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger.

Die technologischen Reisepassmerkmale gewährleisten einen sicheren und schnellen Grenzübertritt in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzgesetzen Thailands und entsprechen vollständig den von der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) empfohlenen hohen Sicherheitsstandards.

Seit Beginn des Projekts hat Thales 250 Experten vor Ort in den entsprechenden Technologien zur Passausstellung geschult. In den kommenden sieben Jahren wird Thales im Rahmen eines Wissenstransfers mehr als 500 thailändische Staatsangehörige in seinen Technologien ausbilden und damit einen bedeutenden Beitrag zur Wirtschaft des Landes leisten.

Seit fast 50 Jahren ist Thales ein kompetenter Partner Thailands in Industriesektoren wie Verteidigung, Flugverkehrsmanagement und Transport und wird auch künftig seine Expertise in digitaler Identität und Biometrie bereitstellen. Der Konzern wird dem Land weiterhin als vertrauenswürdiger Partner zur Verfügung stehen, auf den das thailändische Außenministerium bei der Bereitstellung eines hochsicheren und modernen Reisepasses für seine Bürgerinnen und Bürger setzen kann.

"Ich freue mich, dass Thales diese Reisepässe der neuen Generation erfolgreich an thailändische Staatsbürger ausgeliefert und dem Außenministerium (MOFA) geholfen hat, die innere Sicherheit zu stärken und die Identität ihrer Bürger zu schützen. In den letzten Monaten haben wir inmitten der weltweiten COVID-19-Pandemie unsere enge Zusammenarbeit mit dem MOFA fortgesetzt und unermüdlich an der Umsetzung dieses Meilensteins gearbeitet. Thailändische Staatsbürger verfügen nun über einen der ausgefeiltesten elektronischen Reisepässe der Welt mit integrierten biometrischen und weiteren Hochsicherheitsmerkmalen, die ein nahtloses und sicheres Reiseerlebnis ermöglichen. Wir werden durch Schulungen und Technologietransfer weiterhin vor Ort Expertise bei der Ausstellung von Reisepässen vermitteln, da wir uns dem Ziel verschrieben haben, die Weiterqualifizierung thailändischer Arbeitskräfte auf dem Weg Thailands in die digitale Zukunft zu fördern." Massimo Marinzi, Country Director, Thales in Thailand

