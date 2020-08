Mit der App "Ihr Smartphone" ist es künftig möglich, kompatible Android-Apps wie Windows-Programme unter Windows 10 laufen zu lassen. Microsoft hat eine neue Funktion seiner App "Ihr Smartphone" vorgestellt: Nutzer können künftig auf ihrem Android-Smartphone installierte Anwendungen in einem eigenen Fenster unter Windows 10 laufen lassen. Dafür müssen allerdings ein paar Bedingungen erfüllt sein. Zunächst müssen die Nutzer Windows Insider sein, also am Betaprogramm von Windows 10 teilnehmen. Der PC muss im Dev-, Beta- oder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...