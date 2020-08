Die Aktie des im MDAX notierten Biotechnologie-Unternehmens Morphosys muss am heutigen Donnerstag deutliche Verluste hinnehmen. Mehr als drei Prozent geht es am frühen Nachmittag nach unten auf 111,80 Euro. Damit ist die Aktie neben CTS Eventim mit einem Minus von 3,6 Prozent und Hannover Rück mit einem Minus von 2,7 Prozent einer der größten Verlierer im MDAX des Tages.Morphosys hatte am Vorabend nach Börsenschluss seinen Umsatzausblick bestätigt, nachdem die Erlöse im zweiten Jahresviertel um ...

