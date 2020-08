In unserem letzten Beitrag zur Preisentwicklung von Silber hatten wir die Bedeutung der 38,2 %-Fibonacci-Marke näher beleuchtet und daraus eine Hypothese für die weitere Entwicklung abgeleitet. Fazit daraus: Die Art und Weise, wie Silber durch die zentrale Widerstandszone um 21,13 Dollar hindurchlief und genau an seinem 38,2 %-Fibonacci-Retracement halt machte, lässt Vermutungen für die nächsten Kursziele zu.Daraus und aus dem Verhalten von Silber auf dem langen Weg abwärts in der Nähe des 50 % - Retracements schlussfolgerten wir, dass dieses wahrscheinlich keine große Hürde für Silber sein dürfte. Über die Art und Weise, wie das weiße Metall das 38,2 %-Retracement überwinden würde, konnten wir aber nur spekulieren.

