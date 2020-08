Cummins ist vor allem als Hersteller von Diesel-Motoren bekannt. Doch das US-Unternehmen hat große Ambitionen in Sachen Wasserstoff - das unterstreicht sowohl die Übernahme des Pure-Players Hydrogenics als auch die Beteiligung an Loop Energy. Cummins erhält nun auch Unterstützung von politischer Seite.Das Office für Energieeffizienz und erneuerbare Energien (EERE), ein Teil des Energieministeriums der Vereinigten Staaten (Department of Energy, DOE) hat Cummins für die kontinuierliche Arbeit zur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...