BERLIN (dpa-AFX) - Die Pläne zur langfristigen Stärkung der Gesundheitsämter nehmen Gestalt an. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kündigte am Donnerstag in Berlin an, dass der entsprechende "Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst", den die Koalition Anfang Juni in ihrem milliardenschweren Konjunkturpaket beschlossen hatte, zum Monatswechsel Ende August, Anfang September vorgestellt werden solle. Es fänden dazu regelmäßige Gespräche mit Ländern und kommunalen Spitzenverbänden statt.



Bei dem Vorhaben geht es nach Spahns Angaben um die personelle und digitale Ausstattung der Gesundheitsämter, um Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten und auch um die Bezahlung, "weil es im Moment für Ärztinnen und Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst im Schnitt deutlich geringere Verdienstmöglichkeiten gibt, als etwa in einem Krankenhaus oder in der Praxis". Der Bund will dem Minister zufolge in den nächsten Jahren vier Milliarden Euro in den kommunalen Gesundheitsdienst investieren./jr/DP/stk

