Die Corona-Pandemie wirkt als klarer Wachstumsbeschleuniger: In Q2 sprang der Umsatz im Jahresvergleich um 40 % auf 88,9 Mrd. $. Der Gewinn hat sich auf 5,2 Mrd. $ in etwa verdoppelt. Neben dem E-Commerce boomt auch das Cloud-Geschäft in der Sparte AWS. Die Ergebnisse lagen erheblich über den Erwartungen, was den Kurs wieder bis knapp unter sein Allzeithoch nach oben zog. Allein der Kurszuwachs aufgrund der Q2-Zahlen entspricht mit rund 76 Mrd. € in etwa der Marktkapitalisierung des gesamten Allianz-Konzerns. Mehr Dominanz geht nicht!



Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief".



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info

AMAZON-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de