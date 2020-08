ZEAL Network SE: Einladung zur Telefonkonferenz der ZEAL Network SEDGAP-News: ZEAL Network SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis ZEAL Network SE: Einladung zur Telefonkonferenz der ZEAL Network SE06.08.2020 / 14:55 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Einladung zur Telefonkonferenz der ZEAL Network SE Veröffentlichung des Halbjahresberichts zum 30. Juni 2020(Hamburg, 6. August 2020) Die ZEAL Network SE lädt alle interessierten Investoren, Analysten und Journalisten zur Telefonkonferenz anlässlich der Veröffentlichung des Halbjahresberichts zum 30. Juni 2020 amDonnerstag, 13. August 2020, um 10:00 Uhr (CEST) ein.Um teilzunehmen wählen Sie bitte zum angegebenen Zeitpunkt die Telefonnummer:+49 (0)69 2222 2018 Bestätigungs-Code: 1235691Ein Operator wird Sie begrüßen und nach Nennung Ihres Namens und Ihrer Firma in die Konferenz durchstellen.Ein Replay (Abhören der Konferenzaufzeichnung) steht Ihnen ab dem 14. August 2020 auf der Corporate Website www.zealnetwork.de unter Investoren/Publikationen zur Verfügung.Ihrer Anmeldung zur Telefonkonferenz sehen wir unter der E-Mail-Adresse ir@zealnetwork.de gerne entgegen.Die Konferenzsprache ist Englisch.Kontakt:Frank Hoffmann Investor Relations Manager T: +49 (0)40 808 141 123 frank.hoffmann@zealnetwork.de06.08.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: ZEAL Network SE Straßenbahnring 11 20251 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 808141-123 Fax: +49 (0)40 808 141-199 E-Mail: frank.hoffmann@zealnetwork.de Internet: www.zealnetwork.de ISIN: DE000ZEAL241 WKN: ZEAL24 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1111913Ende der Mitteilung DGAP News-Service1111913 06.08.2020