Givaudan ist der Platzhirsch in einem 26 Milliarden Dollar großen Markt. Auf Platz 2 folgt IFF vor Symrise und Firmenich. Die starke Marktposition hat der Firma auch in der Corona-Krise geholfen. Umsatz- und Gewinn sind zuletzt weitergewachsen. Das Management hielt am positiven Ausblick für das Gesamtjahr fest. Die Aktie ist und bleibt ein Basisinvestment.Givaudan hat vor wenigen Wochen erneut geliefert. Der Duftstoff -und Aromenhersteller hat den Umsatz im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ...

