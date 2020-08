Die Aktie von Borussia Dortmund präsentiert sich in der spielfreien Zeit in relativ schwacher Verfassung. Auch im heutigen Handel geht es mit dem SDAX-Titel bergab. Dabei gab es eine Nachricht, die durchaus aufhorchen ließ. So soll der börsennotierte Verein AS Rom soll an die US-Investorengruppe Friedkin verkauft werden. Wie der Verein am Donnerstag auf seiner Internetseite mitteilte, habe der bisherige US-Mehrheitseigner mit den in Houston in Texas beheimateten Unternehmern eine entsprechende Vereinbarung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...