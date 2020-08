Die französische Versicherungsgruppe AXA S.A. (ISIN: FR0000120628) wird in diesem Jahr keine Dividende mehr an die Aktionäre ausschütten, wie am Donnerstag berichtet wurde. Im Juli wurde eine Dividende in Höhe von 0,73 Euro je Aktie an die Aktionäre ausbezahlt. Ursprünglich war eine Zahlung von 1,43 Euro geplant. Europas zweitgrößter Versicherer wollte im vierten Quartal 2020 darüber entscheiden, ob eine zusätzliche ...

