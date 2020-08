Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv An der Wall Street ist heute im Vergleich zu den Vortagen wenig geboten. Es gibt zwar noch die eine oder andere Unternehmensbilanz. Die Schwergewichte haben allerdings bereits vorgelegt. Der Dow Jones war vorbörslich zunächst leicht schwächer unterwegs, drehte dann aber ins Plus. Bei den Einzelthemen geht es heute um Nikola, Roku, Teladoc Health, Livongo Health, Zynga, Amazon und Fastly. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte in Deutschland bewegt.