Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt Düsseldorf (pta028/06.08.2020/14:48) - Die Chartered Investment aus Düsseldorf hat das Börsenlisting der Aktiengesellschaft Consulting Team Holding, Hildesheim begleitet. Im Rahmen der Kapitalmarkt-Partnerschaft mit der Börse Düsseldorf werden 8.375.000 Stückaktien in den Allgemeinen Freiverkehr eingeführt. (Ende) Aussender: Opus Chartered Issuances S.A. Adresse: Rue Eugène Ruppert 6, 2453 Luxemburg Land: Luxemburg Ansprechpartner: Daniel Maier Tel.: +352 27 860372 E-Mail: daniel.maier@chartered-opus.com Website: www.chartered-opus.com ISIN(s): DE000A194PD3 (Anleihe), DE000A1YDBQ4 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf [ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1596718080166 ] © pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresAugust 06, 2020 08:48 ET (12:48 GMT)





