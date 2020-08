Die Wiener Börse hat am Donnerstagnachmittag weiterhin tief in der Verlustzone tendiert. Der heimische Leitindex ATX gab kurz nach 14.30 Uhr um 1,33 Prozent auf 2.192,51 Punkte nach. Der breiter gefasste ATX Prime verlor 1,25 Prozent auf 1.122,03 Zähler.In den Fokus rückten zuletzt US-Arbeitsmarktdaten. So stellten in der Vorwoche 1,186 Mio. US-Amerikaner einen Antrag auf Arbeitslosenhilfe, wobei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...