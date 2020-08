… wagt eine Prognose. Der Berufs-Netzwerker NEW WORK (auch noch bekannt als XING) zeigt ordentliche Halbjahreszahlen und bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr. Der Umsatz betrug 136,4 Mio. €, auf vergleichbarer Basis + 6 %. Mit gleicher Rate stieg das bereinigte Ebitda auf 41,1 Mio. € und als Konzernergebnis blieben 18,4 Mio. € übrig (+8 %, auch hier: pro forma).Immer mehr wird das Hamburger Unternehmen (rund 1.960 Beschäftigte) zum Dienstleister für Personalabteilungen, denn: E-Recruiting ist inzwischen das größte Segment mit 76,3 Mio. € Umsatz (+ 16 %) im H1. Das ist mehr als ordentlich, weil vielfach Personalern das Budget für digitale Aktivitäten zusammengestrichen wurde.Kaum noch wuchs das Segment "B2C", wo sich gewissermaßen der Faktor Arbeit selbst vernetzt und anbietet: Von 51,0 auf 51,3 Mio. € war de facto Stagnation. Zwar haben 900.000 Neue die Hauptplattform XING auf 18,1 Millionen Nutzer verstärkt, aber: Die Angabe "zahlende Mitglieder" in der Rubrik "Konzern-Kennzahlen" vermissen wir schmerzlich. Die Zahl dieser XING-Vollmitglieder war zuletzt (Mitte bis Ende 2019) von 1,046 auf 1,065 Millionen gewachsen, unterproportional.Auch Kununu gehört zu NEW WORK, renommierte Arbeitgeber-Bewertungsplattform. Ihre Größe misst sich nach "Workplace Insights", sprich: Unternehmensbewertung + weitere Daten. Seit Jahresbeginn kamen 500.000 Insights hinzu, diese Datensammlung umfasst nun 4,1 Mio. Einheiten.Stark Pandemie-belastet war "Marketing Solutions & Events". Reduzierte Werbeausgaben und abgesagte Veranstaltungen bedeuten, dass im kleinsten Bereich 26 % der Erlöse wegbrachen. Geblieben sind 8,9 Mio. € Umsatz.Im Zeichen der Pandemie war CEO Petra von Strombeck mit dem Verlauf des H1 insgesamt zufrieden. Die relevanten Trends, vor allem Digitalisierung, sind von Covid-19 prinzipiell nicht betroffen. Das hehre Ziel "New Work", als Verbesserung der Arbeitswelt gesehen, ist so aktuell wie nie. Dazu passt die angelaufene Werbekampagne "Dein Job-Leben muss sich ändern? Kriegen wir zusammen hin", ausgerichtet auf Jobwechsler.Im Jahresplan zielen die Hamburger auf 275 bis 285 Mio. € Umsatz (+ 2,0 bis + 5,7 %) und eine Ebitda-Marge bei 30 % (im Vorjahr: 32 %). Aktuell 1,6 Mrd. € Börsenwert mit einem KGV um 40 (unsere Schätzung) bleiben eine anspruchsvolle Bewertung, die sich weiterhin auch am theoretisch möglichen Verkauf an einen Netzwerk-Riesen orientiert. Hauptaktionär Burda Digital (50,0 %) dürfte allerdings wenig Interesse daran haben, sich von einem Geschäft mit hohem Ausbaupotenzial zu trennen.Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.infoBörsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info