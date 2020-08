DELIVERY HERO praktiziert ein beeindruckend positives Grundgeschäft mit über130.000 Restaurants via weltweiten Beteiligungen, aber durchweg mit roten Zahlen. Der Kauf des südkoreanischen Wettbewerbers WOOWA kostet 3,6 Mrd. € und bedarf noch der Genehmigung. Nicht zu bestreiten ist: Gründer und Chef Östberg macht einen hervorragenden Job mit zweifellos großer Ausdauer. Frage: Lässt sich dies mit dem bisherigen Wachstumstempo hochrechnen? Die Relation Umsatz oder Gewinn zu Marktwert ist irrational. HELLOFRESH beeindruckt mitgleichen Zahlen in der Coronakrise, verdoppelten Umsätzen, aber ebenfalls rötlichen Ergebnissen. Lässt sich ein solches Investment durchhalten oder ist es ein Klumpenrisiko, wie es die Amerikaner im Hightechsektor vormachen? Bei beiden Alternativen gilt: Die Geschäftskonzepte stimmen, aber die Bewertung stimmt nicht. Neue Investments kommen für uns nicht infrage. Alte Investments verlangen einen Stopp-Kurs von etwa 10 % unter dem Tagesschnitt



