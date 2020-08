Die Corona-Impfstoff-Hoffnung BioNTech hat in dieser Woche weitere gute News veröffentlichen können. So gab das Unternehmen zum einen bekannt, dass mit dem Partner Fosun Pharma eine klinische Studie mit mRNA-basiertem COVID-19-Impfstoffkandidaten in China begonnen hat. Zudem konnte man eine Liefervereinbarung mit Kanada schließen.Bei der Studie in China handelt es sich um eine randomisierte, Placebo-kontrollierte, verblindete Phase-1-Studie mit 144 gesunden Probanden, um die Sicherheit und Immunogenität ...

