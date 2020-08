Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv So eine klare Richtung wie der Goldpreis hat der DAX diese Woche erneut nicht eingeschlagen. Anleger zeigten sich hin-und hergerissen zwischen Corona-Sorgen, Unternehmenszahlen und der Hoffnung auf eine politische Einigung in den USA auf ein weiteres Konjunkturpaket. Was das an den Märkten auslöste und wie einige Beispiel aus der Berichtssaison ausgefallen sind, darüber reden in dieser Ausgabe von "Die Woche" Franziska Schimke und Viola Grebe.