Der führende US-Anbieter von Home Security, an dem ALPHABET/Google sich mit 6,6 % beteiligte, enttäuschte gestern mit dem zweiten Quartal. Während der Umsatz um 3,6 % auf 1,33 Mrd. $ anwuchs, weitete sich das Defizit von 104 auf 107 Mio. $ aus. Geschäft in Kanada war verkauft worden, im Wachstum begriffen ist der Bereich Installation von Sicherheitsequipment (+ 46,5 % auf 290 Mio. $). Bereinigt ergab sich ein Verlust von 0,07 $ je Aktie, deutlich unterhalb der erwarteten + 0,29 $ je Aktie. Die Eigenprognose für den Umsatz im Gesamtjahr sieht jetzt 5,0 bis 5,5 Mrd. $ vor. Das scheint mit 9,7 Mrd. $ Börsenwert fair bewertet, wenn man auf Dauer von einem profitablen Verlauf ausgeht. Rein charttechnisch droht aber noch die Schließung der Kurslücke, die am Montag nach Bekanntwerden des Google-Deals gerissen wurde. So notiert ADT im frühen US-Handel 6,6 % tiefer bei 11,94 $.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



