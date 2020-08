München (ots) -Moderation: Ute BruckerGeplante Themen:Libanon: Beirut in TrümmernDie Bilder gehen um die Welt. Die Explosion im Hafen von Beirut - einSchock. Mindestens 135 Menschen sterben, Tausende sind verletzt. DieKrankenhäuser arbeiteten - angesichts hochschnellenderCorona-Infektionen - bereits zuvor an der Belastungsgrenze. Nunmüssen sie Verletzte abweisen. Das Virus könnte sich in dem Chaosschneller ausbreiten: Wer denkt in Trümmern schon an Abstandsregelnund Maske? Doch damit nicht genug: Das Land steckt in einer schwerenwirtschaftlichen und politischen Krise. Wie kann das Land wieder aufdie Beine kommen?Alexander Stenzel, ARD KairoVenedig: Warten auf TouristenDie Tauben sind noch da, sonst wirkt San Marco, Venedigs Hauptpiazza,wie ausgestorben. Das war im Mai. Die Reisebeschränkungen wegen derCorona-Pandemie sind zu dieser Zeit auf ihrem Höhepunkt. Die Stadt,die eher über zu viele Besucher klagt, sehnt sich erstmals nachTouristen. Denn alles hängt hier am Tourismus, Hotels, Restaurantsund Souvenirläden. Die Reisebeschränkungen sind inzwischen weg, aberCorona ist noch da. Nur nach und nach kommen die Menschen in diesemSommer wieder in die Lagunenstadt.Ellen Trapp, ARD RomIndien: Wettlauf um Corona-ImpfstoffDie Zeit drängt. Bis Mitte August will Indien den ersten eigenenCorona-Impfstoff auf den Markt bringen. Ein Prestige-Projekt derRegierung - denn Präsident Mohdi will gute Nachrichten verkünden zumnationalen Feiertag, dem Unabhängigkeitstag am 15. August. Dringendnötig, angesichts exponentiell steigender Corona-Zahlen und einemkolossal überforderten Gesundheitssystem. Seit gerade einmal fünfWochen wird der Impfstoff an Menschen getestet. Der Student Neveetgehört zu derzeit 375 Probanden, die ihn injiziert bekommen. "Ichwill meinem Land dienen", sagt er. "Das ist meine Pflicht alsBürger". Doch Ärzte und Wissenschaftler warnen: Das Tempo könne zuLasten der Probanden gehen. Indien hat die Genehmigungsfrist fürImpfstofftests an Menschen radikal verkürzt. Nach erfolgreichenTierversuchen prüften die Behörden bisher zwei bis drei Monate, ehesie die klinischen Studien genehmigten. Jetzt entscheiden sie in 2bis drei Tagen. Den Freiwilligen Navneet haben die Ärzte beruhigt:"Sie haben mir versichert, dass die Tierversuche abgeschlossen sind,und wenn irgendetwas mit mir passiert, werden sie auf michaufpassen."Sibylle Licht, ARD Neu-DelhiMexiko: Ärger um den "Maya-Zug""Mein Zuhause bedeutet mir sehr viel. Mein Leben, meine Geschichte".Guadalupe Caceres steht vor ihrem Haus in Campeche. Es sollabgerissen werden, hunderte Familien werden zwangsumgesiedelt. Platzmuss her für den "Tren Maya", den Maya-Zug: ein Infrastruktur-Projektder Superlative auf der Halbinsel Yucatan. Im Schatten derCorona-Krise hat Mexikos Regierung die Weichen gestellt: 1.500Kilometer Strecke - von den Stränden Cancúns bis zu den Maya-Stättenim Dschungel. Auf der neuen Bahnstrecke sollen bald drei MillionenTouristen pro Jahr reisen. Das Projekt verspricht 80.000 neue Jobs.Eine Chance für die Region. Und eine Bedrohung zugleich - fürchtenviele Nachfahren der Maya, nach denen der "Tren Maya" benannt ist.Simon Riesche, ARD MexikoBelarus: Drei Frauen gegen LukaschenkoFür Politik hatte Swetlana Tichanowskaja sich nie interessiert, sagtsie. Doch dann wird ihr Mann wegen seines kritischen Blogs verhaftet,kann nicht für die Opposition antreten. Kurzerhand lässt sichTichanowskaja selbst als Präsidentschaftskandidatin aufstellen.Ein Wahlprogramm hat sie nicht - sie gibt nur ein Versprechen:"ehrliche Wahlen zu organisieren". An ihrer Seite: zwei weitereFrauen. Auch sie vertreten Kandidaten, die bei der Wahl nichtantreten dürfen. Denn eigentlich hatte Langzeit-Machthaber AlexanderLukaschenko alle ernstzunehmenden Konkurrenten ausgeschlossen oderins Gefängnis werfen lassen. Doch mit ihren Frauen hatte er wohlnicht gerechnet. Der Wahlkampf wird so emotional geführt wie langenicht. Tausende Menschen gehen für die Opposition auf die Straße,selbst in kleineren Städten haben die Menschen ihre Angst abgeworfen.Eine Hoffnung, die lange nicht mehr zu spüren war, berichtet InaRuck, ARD Moskau.USA: Unternehmer für TrumpNoch drei Monate bis zur Wahl in den USA: Die Demokratie steckt inder Krise. Der erbitterte Streit der Republikaner und der Demokraten,der polarisierende Regierungsstil Donald Trumps hat das Land tiefgespalten. Im Bundesstaat Arizona, im Süden der USA, könnte sichentscheiden, ob Donald Trump im November wiedergewählt wird odernicht. Steve und Dodi hoffen darauf. Die Unternehmer gehören zumMittelstand - längst nicht alles, was ihr Präsident twittert, findensie gut. Aber sie setzen auf seine Wirtschaftspolitik - selbst inschwierigen Zeiten: Die Wirtschaft auf historischer Talfahrt, auchSteves und Dodis Werbemittel-Geschäft drohte das Aus. Und trotzdemsetzen sie alle Hoffnungen in Trumps Wiederwahl - um ihre Existenzund ihren "American Dream" zu retten, sagen sie.Claudia Buckenmaier, ARD Washington und Marion SchmicklerRedaktion: Joana Jäschke