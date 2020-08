Der USD/CHF scheint den Abwärtstrend wieder aufzunehmen, was die Ansicht bekräftigt, dass ein wichtiges Hoch erreicht ist und damit geraten die Unterstützungen bei 0,9056/47 und 0,9000 in den Fokus. Auf der anderen Seite liegt ein Widerstand bei 0,9139, so die Analysten der Credit Suisse. Wichtige Zitate "Der USD/CHF ist wieder unter Druck, da der ...

