Montréal, den 6. August 2020 - Vanstar Mining Resources Inc. (TSX.V: VSR / OTC (U.S.): VMNGF / Frankfurt: 1V8) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine nicht vermittelte Flow-Through-Privatplatzierung in Quebec abgeschlossen und damit einen Bruttoerlös in Höhe von 501.200 CAD erzielt hat. Die Privatplatzierung umfasst 286.400 Stammaktien des Unternehmens zu einem Preis von je 1,75 CAD."Wir freuen uns sehr, dass wir uns die Unterstützung von Sprott Asset Management(1) sichern konnten. Mit dieser zusätzlichen Investition sind wir nun noch stärker aufgestellt, um unsere Explorationsarbeiten weiterhin aggressiv voranzutreiben", meint Herr Jonathan Hamel, Übergangs-CEO des Unternehmens.Eine Vermittlungsprovision in Höhe von 6 Prozent wurde an einen unabhängigen Dritten gezahlt.Die im Rahmen dieser Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere sind an eine Haltefrist von vier Monaten ab dem Abschlussdatum gebunden. Die Bedingungen des Angebots unterliegen der Genehmigung der TSX Venture Exchange.(1) Sprott Asset Management LP selbst besitzt keine Aktien von Vanstar, agiert jedoch als Unterberater von Ninepoint 2020 Flow Through LP Quebec Class.Kontakt:Sébastien PlouffeVice-President - Public Relationssplouffe@vanstarmining.com514-947-2272Gary ClaytensVice-President - Western Corporate Development604-761-3233info@rvanstar.comwww.vanstarmining.comDie TSX Venture Exchange und deren Aufsichtsbehörde (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit von deren Inhalt.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: Englische Originalmeldung Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: ÜbersetzungNEWSLETTER REGISTRIERUNG:Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: Newsletter...Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA92209L1094