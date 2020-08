Starke Zahlen für zweite Quartal haben der Aktie von Square am Mittwoch kräftige Kursgewinne und ein neues Allzeithoch beschert. Dass der Umsatz trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie um 64 Prozent gestiegen ist, lag nicht zuletzt am boomenden Bitcoin-Geschäft. Satte 875 Millionen Dollar - also etwa 45 Prozent des Quartalsumsatzes von insgesamt rund 1,92 Milliarden Dollar - hat Square im zweiten Quartal mit den Bitcoin-Transaktionen der "Cash"-App-Nutzer erwirtschaftet. Im Vergleich ...

