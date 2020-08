PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Angesichts einer Flut von teils enttäuschenden Unternehmensnachrichten sind die europäischen Aktienmärkte am Donnerstag unter Druck geraten. Analyst Jim Reid von der Deutschen Bank führte dies insbesondere auf die andauernden Spannungen zwischen den USA und China zurück. Diese hätten Kursverluste an den großen asiatischen Handelsplätzen nach sich gezogen.



Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 fiel um 0,86 Prozent auf 3240,39 Punkte. In Paris verlor der Cac 40 0,98 Prozent auf 4885,13 Zähler.



In London büßte der FTSE 100 1,27 Prozent auf 6026,94 Punkte ein. Das starke Pfund droht die Exportchancen der britischen Wirtschaft immer mehr zu belasten: Zum US-Dollar stieg das Pfund auf den höchsten Stand seit Anfang März und auch zum Euro legte das Pfund zu.



Die US-Regierung will auf breiter Front "nicht vertrauenswürdige" Apps aus China von Smartphones der Amerikaner fernhalten. "Apps aus der Volksrepublik China bedrohen unsere Privatsphäre, verbreiten Computerviren und streuen Propaganda und Falschinformationen", sagte US-Außenminister Mike Pompeo. Sie sollten aus den App Stores in den USA entfernt werden./la/he



EU0009658145, EU0009658160, FR0003500008, GB0001383545

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de