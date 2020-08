ZÜRICH (Dow Jones)--Erneut mit kleinen Verlusten hat sich der schweizerische Aktienmarkt am Donnerstag aus dem Handel verabschiedet. Der SMI verlor 0,3 Prozent auf 10.067 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursverlierer und sechs -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 38,35 (zuvor: 31,94) Millionen Aktien.

Die unverändert hohen Corona-Infektionszahlen verunsicherten die Anleger, erklärten Händler die Kaufzurückhaltung. Die Marktteilnehmer verwiesen überdies auf die bislang ausgebliebenen Fortschritte bei den Verhandlungen um weitere Corona-Hilfen in den USA. Neue Daten vom US-Arbeitsmarkt trugen nicht zur Beruhigung bei. Zwar beantragten in der vergangenen Woche deutlich weniger Amerikaner erstmals Arbeitslosenhilfe als in der Woche davor, gleichwohl verharrte die Zahl der Anträge auf einem hohen Niveau.

Unter den Einzelwerten stiegen Adecco um 0,5 Prozent. Der Personaldienstleister hatte am Morgen bessere Geschäftszahlen vorgelegt als befürchtet, die die Aktie aber nur anfangs stärker zulegen ließen. Die Gewinne begannen alsbald zu bröckeln. Nach den Zahlen des Wettbewerbers Randstad sei ein gutes Abschneiden auch von Adecco schon erwartet worden, hieß es in einer ersten Einschätzung von Morgan Stanley. Die schwachen US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag dürften dann verdeutlicht haben, dass die Lage der Personalvermittler derzeit nicht einfach ist.

Schwach zeigten sich Swiss Re, die um 1,3 Prozent fielen. Die Aktie dürfte im Sog des deutschen Rückversicherers Munich Re nachgegeben haben, der am Donnerstag Zahlen vorgelegt hatte, die nicht in allen Punkten überzeugten.

Bei den Nebenwerten stellten sich AMS gegen die negative Tendenz und gewannen 1,9 Prozent. Wie das Unternehmen mitteilte, nutzt auch der chinesische Autohersteller Great Wall Motor AMS-Technik, die in den LIDAR-Systemen des deutschen Zulieferers Ibeo eingesetzt wird.

August 06, 2020

