(shareribs.com) Frankfurt / New York 06.08.2020 - Biotech-Aktien zeigen sich im deutschen Handel uneinheitlich. MorphoSys rutschen dabei deutlich ab, auch für Qiagen geht es abwärts. Evotec liegen leicht im Plus. An der Wall Street liegt der Sektor unter Druck. Der DAX notiert am Nachmittag 0,5 Prozent leichter bei 12.602 Punkten, belastet von Beiersdorf, Fresenius und Wirecard. Papiere von Covestro, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...