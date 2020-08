Heverlee, Belgien (ots/PRNewswire) - OWC Rover Pro gilt als richtungsweisende in der EU erhältliche MobilitätslösungsalternativeOWC®, ein führendes emissionsfreies Unternehmen für Mac- und PC-Technologie sowie einer der weltweit renommiertesten Anbieter von Speichern, externen Laufwerken, SSDs, Mac- und PC-Dockinglösungen und Peformance-Upgrade-Kits stellt den neuen OWC Rover Pro vor - ein werkzeugloses, zum Patent angemeldetes in den USA konzipiertes Design, das Benutzer den Mac Pro 2019 in weniger als zwei Minuten mit Rollen ausstatten lässt.Raffiniertes "Wheels On/Wheels Off"-DesignOWC Rover Pro ist die innovative Mobilitätslösung für den Mac Pro 2019. Das zum Patent angemeldete Design lässt Sie die Standfüße Ihres Mac Pros in weniger als zwei Minuten mit einem Rolluntersatz austauschen ("wheels on/wheels off"), was Sie im Vergleich zu dem werksmäßigen Rolluntersatz Zeit und Geld sparen lässt.Einfache werkzeuglose MontageKein Werkzeug, keine Sorgen: Platzieren Sie die werksmäßigen Standfüße Ihres Mac Pros in dem glänzenden Rover Pro-Edelstahlgehäuse und befestigen Sie sie mit wenigen Handgriffen. Wenn Sie den Standort Ihres Mac Pros geändert haben und wieder stationär nutzen möchten, ermöglicht Rover Pro den raschen Wechsel zurück zur werksmäßigen Standfußhalterung.Geschmeidig, leise, sicherRollen aus Weichgummi, eine Rotierungskapazität von 360 Grad sowie eine geringe Lagerreibung machen es möglich, den Mac Pro 2019 geräuscharm und mühelos über beliebige Oberflächen rollen zu lassen. Ziehen Sie ihn durch Ihr Büro, drehen Sie ihn unter Ihrem Schreibtisch zur Erreichung von Ports in jede beliebige Richtung...Rover Pro lässt Sie Ihren Mac Pro ohne Beschädigung von Bodenbelägen am Standort Ihrer Wahl platzieren.StandorttreuDie Rover Pro-Rollen zeichnen sich durch Radstopper aus, die unbeabsichtigte Bewegungen verhindern. Bei Nichtnutzung können die Stopper ganz einfach an die Lenkrollen geklemmt und bei Bedarf umgehend eingesetzt werden. Ein Rollset sorgt dafür, den Mac Pro 2019 auf beliebigen Oberflächen zu bewegen und sichern zu können.Highlights- Zum Patent angemeldetes in den USA konzipiertes Design- Werkzeuglose Montage: handfeste Befestigung in unter zwei Minuten- Variabel positionierbar: Um 360-Grad drehbare Rollgelenke- Abriebfeste Weichgummirollen mit geringer Lagerreibung- Hochglänzender Edelstahl passend zum Mac Pro- Vibrationsdämpfende Silikongummiauflagen bewahren die werksmäßige Ausführung- Radstopper verhindern unbeabsichtigtes Wegrollen- Ausgestattet mit einer beschränkten Langzeitgarantie Der OWC Rover Pro ist ab sofort für begrenzte Zeit zu einem Sonderpreis in der EU unter MacSales.com erhältlich. Der Versand wird ab September erfolgen.Informationen zu OWCOther World Computing (OWC), gegründet 1988, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Mac- und PC-Enthusiasten dabei zur Seite zu stehen, mehr zu tun und mehr zu erreichen. Wir glauben an Nachhaltigkeit. Die von OWC bereitgestellten Lösungen sind auf Langlebigkeit ausgelegt und ermöglichen es Anwendern, ihre bereits getätigten Technologieinvestitionen zu maximieren. Vom Desktop zu Hause bis zum Enterprise-Rack im Unternehmen, vom Tonstudio bis zur Filmkulisse und vielen anderen denkbaren Umfeldern - es sollte keine Kompromisse geben, und deshalb gibt es OWC.© 2020 Other World Computing, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Apple und Mac sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc. Andere Marken können Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1224742/OWC_Rover_Pro_hero.jpgLogo https://mma.prnewswire.com/media/728366/OWC_Logo.jpgPressekontakt:Jennifer Myers: (815) 502-5640 oder jmyers@owcdigital.com oder DerrickStembridge: (815) 502-5628 oder dstembridge@owc.comOriginal-Content von: OWC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130670/4672943