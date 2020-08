(shareribs.com) Frankfurt / New York 06.08.2020 - Technologiewerte zeigen sich am Donnerstag im deutschen Handel leichter. An der Wall Street kommt es bei AMD und Apple zu weiteren Kursgewinnen. Tesla scheinen sich auf hohem Niveau zu stabilisieren. Der DAX verliert kurz vor Handelsschluss 0,4 Prozent auf 12.609 Punkte, belastet von Beiersdorf, Fresenius und Wirecard. Covestro, Adidas und Siemens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...