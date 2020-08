Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bei allen Instrumenten des Corona-Hilfspakets ist eine "hohe Nachfrage" zu verzeichnen, erklärte das Bundeswirtschaftsministerium am Donnerstag. Besonders kleinere und mittlere Unternehmen hätten Kredite bei der staatlichen Förderbank KfW und Soforthilfen nachgefragt. Diese Hilfen belaufen sich nach aktuellen Zahlen auf insgesamt 56,2 Milliarden Euro.

Alleine bis Mittwoch wurden beim KfW-Sonderprogramm Unternehmen Darlehen im Umfang von 41,9 Milliarden Euro gewährt. Insgesamt seien 76.500 Kreditanträge bewilligt worden. Über 90 Prozent der Kredite aus dem KfW-Sonderprogramm sei dabei im Segment bis 800.000 Euro vergeben worden, so das Ministerium.

An Soforthilfen für kleine Unternehmen, Kleinstunternehmen und Soloselbständig wurden rund 14,3 Milliarden Euro bis Ende Mai ausgezahlt. Seit Juni werden dem Mittelstand bis Ende August Überbrückungshilfen gewährt, wenn sie im April und Mai deutliche Umsatzeinbußen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnet haben. Unternehmen können hier bis zu 150.000 Euro an Überbrückungshilfen beantragen. Bis Mittwoch wurden 20.000 Anträge gestellt und 25.000 weitere befinden sich noch in der Antragstellung. Das Ministerium teilte hier noch keinen Hilfsvolumen mit.

Dazu kommen noch weitere Hilfen, wobei das Ministerium hier kein Gesamtvolumen für die Hilfen errechnet hat. Aber es wies darauf hin, dass Hilfen wie etwa das Kurzarbeitergeld, Stundung von Steuervorauszahlungen oder die Stundung von Sozialversicherungsbeiträgen ebenfalls die Unternehmen in der Corona-Krise gestützt hätten. Auch die vorübergehenden Senkung der Mehrwertsteuer und der ermäßigte Mehrwertsteuersatz für Speisen stellten weitere Hilfen für die Firmen dar.

Rekordanträge für Umweltbonus im Juli

Das Ministerium verwies auch auf die Verdoppelung des staatlichen Anteils beim Umweltbonus für E-Autos von Anfang Juli. Die Erhöhung wirke, denn im Juli seien knapp 20.000 Anträge für die Prämie eingegangen, so häufig wie in keinem anderen Monat seit der Einführung des Umweltbonus im Juni 2016. Insgesamt wurden seit Jahresbeginn 69.606 Anträge gestellt. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung um 78,6 Prozent.

Die Wirtschaftswoche hatte zuvor die Unterstützungsmaßnahmen von Bund und Länder bis jetzt auf insgesamt 64,3 Milliarden Euro beziffert, wobei das Magazin hier auch Garantien einbezogen hatte. Eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums wollte diese Gesamtzahl nicht bestätigen, da es strittig sei, ob man Garantien mit einberechnen sollte.

