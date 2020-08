Die Berichtssaison im Cannabisspace läuft an: Tilray (WKN: A2JQSC) wird am 10. August seine Bücher öffnen. Aphria (WKN: A12HM0) tat dies bereits, enttäuschte Anleger jedoch. Aphria berichtete bereits am 29. Juli seine Ergebnisse - es berichtete ja gemäß seiner Rechnungslegung über sein viertes Quartal - und die waren aus Investorensicht wenig erbaulich. Den um 81 Prozent auf 53,1 Millionen CAD gestiegenen Umsätzen, steht ein stark verbessertes bereinigtes EBITDA von 8,56 Millionen CAD gegenüber. ...

