Sony hat seine beliebten ANC-Bluetooth-Kopfhörer in einer neuen Version aufgelegt. Die neuen WH-1000XM4 sollen Umgebungsgeräusche noch effektiver ausblenden und ein besseres Klangerlebnis bieten. Mit dem WH-1000XM3 hatte Sony vor zwei Jahren zur IFA 2018 sehr gute Over-Ear-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung vorgestellt, die als direkte Antwort auf Boses QC35 verstanden werden konnten. In unserem großen ANC-Kopfhörer-Vergleichstest fehlte uns aber unter anderem die Unterstützung für Multipoint-Bluetooth, während an Geräuschunterdrückung und Sound wenig auszusetzen war. Mit dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...