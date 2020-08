Gestern vollzog das US-Unternehmen BigCommerce sein Börsen-Debüt in New York. Am Ende notierte die Aktie rund 200% über dem Ausgabekurs der Aktie. Dabei ist BigCommerce ein noch defizitäres und eher moderat wachsendes Unternehmen, das es mit einer großen Konkurrenz zu tun hat. Die Euphorie im Tech-Sektor wird offensichtlich immer größer. Zahlen gab es hierzulande von Adidas und Munich Re. Während Investoren bei Adidas auf eine Trendwende spekulieren, kann Munich Re mit höheren Prämien punkten. Exzellente ...

