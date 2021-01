Franziska Schimke blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute das Papier von Plug Power. Der Trend zu Wasserstoffaktien ist ungebrochen und Plug Power performte in den letzten Monaten bereits gut. Ein neuer Deal mit dem Autohersteller Renault konnte die Aktie dabei weiter antreiben. Bei den Verkäufen steht Ballard Power im Fokus. Ebenfalls eine Trendaktie und Mitglied des E-Wasserstoff Nordamerika Index. In den Vergangenen zwölf Monaten verzeichnete der Kurs einen Anstieg von über 200 Prozent. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv