Sehr geehrte Leser/Innen,DAX Index:Der DAX Index stieg am 21.7.2020 bis auf 13313.9 Punkten an, um auf 12253.9 Punkten am 30.7.2020 zu fallen. Die 3/6 X-Sequentials Aufwärtszielzone bei 13386 Punkten bis 13496 Punkten, wurde um 72,1 Punkten verfehlt. Der DAX Index fand im Anschluss mit 12799.2 Punkten Widerstand an den 3/6 X-Sequentials Marken bei 12604 Punkten und 12758 Punkten. Der DAX Index notiert am Donnerstag, den 6.8.2020 bei 12611.9 Punkten. Die Abwärtsbewegung ist beendet, wenn der DAX ...

