Eine der schwerwiegendsten und in ihrer Ausbreitung auch künftig kaum gebremsten Zivilisationskrankheiten wird in den nächsten Jahren angesichts fortgesetzt ungesunder Ernährungsweisen wie auch zusätzlicher allgemeiner umweltbedingter Stresserscheinungen ohne Frage auch weiterhin das Auftreten von Zuckerkrankheiten (Diabetes mellitus Typ I + II) bleiben.So erwartet die INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION (IDF) im Rahmen ihrer 2019er Jahresstudie, dass von Ende 2019 (global 463 Mio. Erkrankungen im Patientenalter 20 - 79 Jahre) bis 2045 die Anzahl an Diabetes Typ I + II -Patienten weltweit um über 50 % auf rd. 700 Mio. Patienten ansteigen wird, wobei die hierbei in absoluten Erkrankungsfällen noch stark führende USA künftig zunehmend durch eine immer rasantere Diabetes-Ausbreitung vor allem in Schwellenländern (wegen unweigerlich wachsenden "Zivilisationseffekts") abgelöst werden wird.

