NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Donnerstag überwiegend gestiegen. An den Börsen rückte die Corona-Krise wieder stärker in den Vordergrund, was die Nachfrage nach festverzinslichen Papieren stützte. Zuletzt war die Zahl der Neuinfektionen auch in Europa gestiegen, nachdem sich die Lage zuvor in den USA zugespitzt hatte. Außerdem sorgen zunehmende politische Spannungen zwischen China und den Vereinigten Staaten für eine nervöse Stimmung an den Finanzmärkten.



Zweijährige Anleihen verharrten bei 100 Punkten. Sie rentierten mit 0,117 Prozent. Fünfjährige Anleihen rückten um 1/32 Punkt auf 100 5/32 Punkte vor. Sie rentierten mit 0,214 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere gewannen 3/32 Punkte auf 100 27/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,536 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren zogen um 17/32 Punkte auf 101 7/32 Punkte an. Sie rentierten mit 1,201 Prozent./la/he

