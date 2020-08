Andersen Global setzt seine westafrikanische Expansion mittels einer Kooperationsvereinbarung mit CFA Afrique, einer Steuer- und Rechtsanwaltskanzlei in Ouagadougou, fort. Dies markiert das Debüt der Organisation in Burkina Faso und ist ein weiterer Ausdruck der wachsenden Präsenz von Andersen Global auf dem afrikanischen Kontinent.

CFA Afrique wurde 2004 gegründet und von Brahima Guire, dem geschäftsführenden Direktor der Kanzlei, geleitet und ist inzwischen auf insgesamt fast 20 Fachleute angewachsen, die eine Vielzahl von Kunden sowohl regional als auch international beraten. Die Kanzlei bietet eine Vielzahl von Steuer- und Rechtsdienstleistungen an, darunter Steuerberatung, Steuerkonformität, Verrechnungspreise, Gesellschafts- und Handelsrecht und Steuerstrukturierung.

"Unseren Kunden einen maßgeschneiderten Ansatz und die besten Lösungen zu bieten, hat für uns oberste Priorität", sagte Brahima. "Die Expansionsstrategie von Andersen Global und die Konzentration auf die Bereitstellung qualitativ hochwertiger Steuer- und Rechtsdienstleistungen für unsere Kunden stärkt unseren Wettbewerbsvorteil und wird es uns ermöglichen, unsere grenzüberschreitende Kundschaft besser zu betreuen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit unseren Kollegen in aller Welt nahtlos innovative und kundenorientierte Lösungen auf globaler Ebene bereitzustellen."

Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen, fügte hinzu: "CFA Afrique ist ein Unternehmen, das auf Verantwortungsbewusstsein und Transparenz aufgebaut ist. Brahima und sein Team haben bereits eine etablierte, enge Arbeitsbeziehung zu unserem Team in der Elfenbeinküste, Mondon Conseil, aufgebaut. Dies bildet die Grundlage für den Erfolg, wenn wir unsere Präsenz in Afrika in diesem Jahr weiter deutlich ausbauen."

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 6.000 Juristen weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 187 Standorten vertreten.

