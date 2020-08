Der Actionkamerahersteller GoPro hat am Donnerstagabend mit der Bilanzvorlage aufgewartet.GoPro legte am Donnerstag nach US-Börsenschluss die Kennzahlen zum zweiten Quartal 2020 vor.Auf der Verlustseite steht ein EPS von 0,20 US-Dollar. Noch im Vorjahr meldetet GoPro mit einem EPS in Höhe von 0,03 US-Dollar schwarze Zahlen. Experten gingen für die vergangenen drei Monate von einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...