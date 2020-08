Freiburg (ots) - Ein weiterer Anstieg (...) muss verhindert werden, was wiederum nur geht, wenn jeder weiter die Vorsorgeregeln beachtet. Dazu gehört, dass Menschen, die aus einem Gebiet mit sehr vielen Corona-Fällen heimkehren, in Quarantäne gehen müssen, sofern sie kein negatives Testergebnis haben. Daran ändert die neue Testpflicht kein Jota. Im Kern erinnert sie nur jeden an die Quarantäne-Bestimmung, die seit vielen Wochen gilt. http://www.mehr.bz/khs220p



