Nach der Freigabe der Beta-Versionen von iOS 14 und iPadOS 14 im Juli hat Apple soeben auch das kommende Betriebssystem macOS Big Sur als öffentliche Beta verfügbar gemacht. Damit kann das OS nun von jedermann getestet werden. macOS Big Sur ist laut Apple-Manager Craig Federighi das "größte Design-Update seit mehr als einem Jahrzehnt". Die wesentlichen optischen Neuerungen in macOS kennen Verwender von iOS und iPadOS bereits. So erhält Big Sur das konfigurierbare Control-Center aus iOS und auch die verbesserten Widgets und Benachrichtigungen finden ihren Platz in der bisherigen Mitteilungszentrale. Die ist so frei ...

