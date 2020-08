Das Drama rund um Tiktok und das drohende US-Verbot der Hype-App nimmt eine neue Wendung. Microsoft soll laut Insidern nicht nur am US-Geschäft, sondern an Tiktok als Ganzes interessiert sein. Lange kritisiert, jetzt in den USA ernsthaft bedroht: Der auch bei US-Teenagern beliebten Kurzvideo-App Tiktok, die zum chinesischen Bytedance-Konzern gehört, droht das Aus. Die US-Regierung unter Donald Trump fürchtet, dass über Tiktok Daten von US-Bürgern in die Hände der chinesischen Kommunistischen Partei geraten. Gegenteiligen Beteuerungen von Bytedance schenkten die USA kein Gehör. Mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...