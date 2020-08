Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - OnePlus bietet weiterhin mobiles Gameplay auf schnellen und leichtgängigen Flagship-Smartphones an.OnePlus, ein globales Unternehmen für Mobiltechnologie, gab heute seine Partnerschaft mit PUBG MOBILE bekannt, um das weltweit erste 90-BpS-Spielerlebnis des beliebten taktischen Turnierspiels auf OnePlus-Geräte zu bringen. Spieler, die ein Smartphone der OnePlus 8-Serie, OnePlus 7T-Serie oder OnePlus 7 Pro verwenden, haben vom 6. August bis zum 6. September exklusiven Zugang zu PUBG MOBILE mit 90 Bps. Diese exklusive Erfahrung steht OnePlus-Benutzern weltweit zur Verfügung, mit Ausnahme von Festlandchina, Japan und Korea."OnePlus ist sehr eng mit unserer Gemeinschaft der Technikbegeisterten verbunden. Daher wissen wir, dass Handyspieler nach einem noch intensiveren und reibungsloseren Erlebnis suchen. Genau das bieten wir ihnen mit dieser exklusiven 90-BpS-Erfahrung mittels PUBG MOBILE, einem der weltweit am häufigsten heruntergeladenen Handyspiele", so Pete Lau, Gründer und CEO von OnePlus. "Wir werden Handyspiele mit unseren branchenführenden Displays, der starken Leistung und der schnellen und reibungslosen Benutzererfahrung auf ein neues Niveau heben."Dank der jüngsten Gaming-Partnerschaft des Unternehmens, die eine hohe Bildwiederholrate mit sich bringt, werden OnePlus-Benutzer weltweit die ersten sein, die ein 90-BpS-Gameplay mit PUBG MOBILE erleben. Der Vorteil von 90 BpS wird besonders deutliche beim Panning und wenn mittels eines Zielfernrohrs auf Distanz nach anderen Spielern gesucht wird. PUBG MOBILE-Spieler können das Spiel jetzt überall mit einer Geschwindigkeit und Reibungslosigkeit genießen, die während der Exklusivitätsperiode vom 6. August bis zum 6. September nur auf OnePlus-Geräten möglich ist.Seit Einführung des branchenweit ersten 2K-Displays mit 90 Hz auf dem OnePlus 7 Pro und des noch besseren 120-Hz-Displays auf dem OnePlus 8 Pro hat sich OnePlus zu einem führenden Anbieter von Display-Technologie mit hoher Bildwiederholrate entwickelt. Durch Kombination der neuesten Technologie und Software, einschließlich 120-Hz-Bildwiederholfrequenz, Snapdragon 865 CPU, Adreno 650 GPU und Fnatic-Modus auf OxygenOS, bieten OnePlus-Geräte ein unvergleichliches mobiles Spielerlebnis. Darüber hinaus können OnePlus-Benutzer mit der Warp Charge-Technologie ihre Geräte bei voller Geschwindigkeit aufladen, ohne dass sie sich beim Spielen überhitzen.Informationen zu OnePlusOnePlus ist ein globales Mobiltechnologie-Unternehmen, das herkömmliche Technologiekonzepte hinterfragt. Nach dem Motto "Never Settle" (Gib dich nie zufrieden) entwickelt OnePlus exquisit gestaltete Geräte mit erstklassiger Bauqualität und Hochleistungs-Hardware. OnePlus pflegt starke Bindungen und wächst mit seiner Gemeinschaft aus Benutzern und Fans.Weitere Informationen finden Sie auf OnePlus.com.Informationen zu PUBG MOBILEPUBG MOBILE basiert auf PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS, einem Phänomen, das 2017 die Welt der interaktiven Unterhaltung im Sturm eroberte. Bis zu 100 Spieler springen mit dem Fallschirm auf eine abgelegene Insel, um dort in einem Showdown zu kämpfen, bei dem der Sieger alles gewinnt. Die Spieler müssen ihre eigenen Waffen, Fahrzeuge und Vorräte ausfindig machen und bekämpfen sich gegenseitig in einem visuell und taktisch reichen Schlachtfeld, das die Spieler in eine schrumpfende Spielzone zwingt.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offiziellen PUBG MOBILE-Konten auf Facebook, Twitter und YouTube.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1224905/OnePlus_PUBG_MOBILE.jpgPressekontakt:Rae Liurae.liu@oneplus.com+86-15558812577Original-Content von: OnePlus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139752/4673002