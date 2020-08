Medienmitteilung

Altstätten, 7. August 2020

1. Halbjahr 2020: Rückgang von Umsatz und Gewinn wegen COVID-19

Nach einem starken ersten Quartal mit hohem Wachstum und einer überdurchschnittlichen operativen Marge folgte der Einbruch durch die staatlich verordnete teilweise oder gänzliche Schliessung eines Grossteils der Zahnarztpraxen in den Kernmärkten von COLTENE. Während die Bereiche Zahnerhaltung und Behandlungseffizienz an Umsatz verloren, legten die Verkäufe im Bereich Infektionskontrolle deutlich zu. COLTENE geht aufgrund des Umsatztrends der letzten drei Monate von einer Erholung des Bedarfs an dentalen Verbrauchsmaterialien in den meisten Märkten aus und erwartet im zweiten Semester eine Steigerung des Umsatzes wie auch der operativen Marge im Vergleich zum ersten Semester.

Im ersten Halbjahr 2020 erwirtschaftete die COLTENE Gruppe einen Nettoumsatz von CHF 103,9 Mio. (H1 2019: CHF 135,4 Mio.). Dies entspricht einem Rückgang in Lokalwährungen zur Vorjahresperiode von 19,2%, respektive von 23,3% in der Berichtswährung. Der starke Schweizer Franken reduzierte den Umsatz um CHF 5,5 Mio. Der Betriebserfolg (EBIT) erreichte im ersten Halbjahr 2020 CHF 2,6 Mio. und blieb im positiven Bereich (H1 2019: CHF 12,8 Mio.). Die EBIT-Marge betrug 2,5% (H1 2019: 9,4%). Der Reingewinn fiel auf CHF 0,3 Mio. zurück (H1 2019: CHF 7,9 Mio.).

Die strategischen Eckpfeiler von COLTENE bleiben trotz COVID-19 unverändert. Im Zentrum steht organisches Wachstum in den Hauptmärkten mit den drei Produktbereichen Infektionskontrolle, Zahnerhaltung und Behandlungseffizienz. Mit neuen Produktentwicklungen schwergewichtig im Bereich Infektionskontrolle mit IT-Anwendungen sowie für die Wurzelkanalbehandlung will sich COLTENE verstärkt als Lösungsanbieter positionieren. Die Akquisition der SciCan Gruppe erweist sich aufgrund der stark gestiegenen Nachfrage nach Desinfektionsmitteln und Geräten für die Reinigung und Desinfektion von zahnärztlichen Instrumenten als strategisch richtiger Schritt.

Schutz von Mitarbeitenden, Liquidität und Rentabilität

COLTENE hat mit einem umfassenden Massnahmenpaket auf die COVID-19 Pandemie reagiert. Priorität hatte der Schutz der Mitarbeitenden sowie der Liquidität und Rentabilität. Nicht dringende Investitionen wurden gestoppt oder verschoben. Wo möglich hat das Management Kurzarbeit eingeführt oder temporäre Freistellungen angeordnet. Zudem wurde ein Bündel verschiedenster Massnahmen ergriffen, um die Sach- und Administrationskosten zu reduzieren. In dem Zusammenhang wurde die Anfang 2018 übernommene Kenda, ein Hersteller von innovativen und hochpräzisen Silikonpolierern, mit 12 Mitarbeitenden von Vaduz nach Altstätten transferiert und in die Organisation des Mutterhauses integriert.

Infektionskontrolle stark gefragt

Seit Beginn der COVID-19 Krise stark gefragt sind die Produkte zur Infektionskontrolle von SciCan. Die Produktplanung wurde rasch angepasst, Produktinnovationen wurden forciert. Dazu zählen im Bereich der Infektionskontrolle nicht nur die neuen Desinfektionslösungen von SciCan, sondern auch die Hard- und Softwareentwicklung für die Rückverfolgbarkeit der Instrumente zum einzelnen Patienten, um den Dokumentationsprozess in den Zahnarztpraxen zu automatisieren und verbessern.

Ausblick

Für das zweite Halbjahr rechnet COLTENE mit einer fortschreitenden Erholung in den meisten Märkten. Die Nachfrage nach Produkten zur Desinfektion und Instrumentenaufbereitung in Zahnarztpraxen dürfte weiterhin hoch bleiben. Zudem gewinnt die intelligente Rückverfolgung der eingesetzten Instrumente bis zum einzelnen Patienten an Bedeutung. Diese Dienstleistungen will COLTENE weiterentwickeln und ausbauen. Die genauen finanziellen Auswirkungen der COVID-19 Krise auf COLTENE sind für das Gesamtjahr noch nicht abschätzbar. Wie bereits im Juni kommuniziert geht COLTENE davon aus, dass das Jahresergebnis positiv ausfallen wird, aber unter dem Ergebnis des Vorjahres zu liegen kommt.

Halbjahresbericht 2020

Der Halbjahresbericht 2020 der COLTENE Holding AG wurde heute veröffentlicht und ist unter

www.coltene.com/investor-relations/financial-publications/half-year-reports/ verfügbar.

Kennzahlen (in CHF 1 000) 2020 H1 2019 H1 Delta % Nettoumsatz 103 888 135 391 -23,3% Betriebsaufwand 63 329 76 249 -16,9% Betriebserfolg (EBIT) 2 555 12 792 -80,0% in % vom Nettoumsatz 2,5% 9,4% Reingewinn 290 7 938 -96,3% Geldfluss aus Betriebstätigkeit 8 318 8 589 -3,2% Investitionen (netto) 5 237 7 274 -28,0% Free Cashflow 3 081 1 315 134,3% Kennzahlen (in CHF 1 000) 30.06.20 31.12.19 Delta % Nettoverschuldung -42 916 -36 832 16,5% Total Aktiven 190 537 189 829 0,4% Eigenkapital 78 257 91 210 -14,2% in % des Totals der Aktiven 41,1% 48,0% Anzahl Mitarbeitende (Vollzeitstellen) 1 245 1 414 -12,0%

