Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von Unternehmenssoftwareprodukten und -services, der führende Drittanbieter von Support für Oracle- und SAP-Softwareprodukte und Salesforce-Partner, gab heute bekannt, dass er seine branchenführende Service-Reaktionsgarantie für Kunden ohne zusätzliche Gebühren weiter verbessert hat. Das neue Service Level Agreement verkürzt die garantierten Reaktionszeiten für kritische Fälle der Priorität 1 von 15 Minuten auf 10 Minuten und für schwerwiegende Fälle der Priorität 2 von 30 Minuten auf 15 Minuten eine weitere Beschleunigung der Lösung von Softwareproblemen. Rimini Street hatte zuvor die garantierten Antwortzeiten für Fälle der Priorität 1 von 30 Minuten auf 15 Minuten und für Fälle der Priorität 2 von 2 Stunden auf 30 Minuten verkürzt.

Engagiert für bessere Kundenerfahrungen und Ergebnisse

Im Mai 2020 gab Rimini Street bekannt, dass es mithilfe seiner neuen, preisgekrönten und zum Patent angemeldeten "Rimini Street Artificial Intelligence Support Applications" (KI-Anwendungen), die vom Global Service Delivery Innovation Team des Unternehmens entwickelt wurden, die Lösungszeiten für Softwareprobleme um 23 reduziert hat.

Die heutige Ankündigung zur Verkürzung der garantierten Service-Reaktionszeiten baut auf den Fortschritten der KI-Anwendungstechnologie von Rimini Street auf und sorgt für eine noch bessere Kundenerfahrung, wenn kritische und schwerwiegende Probleme eine schnelle Lösung erfordern, damit die Kundensysteme wieder reibungslos laufen, was letztlich das gewünschte Ergebnis ist. Die firmeneigene Technologie, die optimierten Prozesse und die innovativen Fähigkeiten des Unternehmens sind weitere Beispiele dafür, dass Rimini Street auf einzigartige Weise als vertrauenswürdiger Partner qualifiziert ist, um seinen Kunden überall auf der Welt, zu jeder Zeit und in jeder Größenordnung geschäftskritischen Support zu bieten.

Aufbau vertrauenswürdiger Partnerschaften

Mit den neuen verkürzten Reaktionszeiten garantiert Rimini Street, dass ein sachkundiger Ingenieur mit durchschnittlich 15 Jahren Erfahrung live antwortet und mit der Arbeit an einem kritischen Fall der Priorität 1 innerhalb von 10 Minuten nach Einreichung des Falles beginnt, und innerhalb von 15 Minuten bei einer Einreichung eines ernsthaften Falles der Priorität 2. Zusätzlich zu den blitzschnellen Reaktionszeiten ist das Unternehmen für seine außergewöhnliche durchschnittliche Kundenzufriedenheit von mindestens 4,8 von 5,0 bekannt (wobei 5,0 "ausgezeichnet" ist).

Laut Forrester Research haben Kundenservice-Teams Schwierigkeiten, emotionale Bindungen zu einem Kunden aufzubauen, wenn sich ihre Organisation ausschließlich auf digitale Unterstützung und Selbstbedienung konzentriert, um die Einfachheit der Service-Interaktionen zu verbessern und die Betriebskosten zu senken.1 Während die Dienstleistungsbranche insgesamt den Weg der "Verlagerung" und der "Selbstbedienung" geht, einschließlich Supportportalen, die die Kunden zwingen, ihre eigenen Nachforschungen anzustellen und Probleme zu lösen, keine Telefonnummer anbieten, unter der sie fachkundige Hilfe anfordern können, oder keinen Zugang zu fachkundigen Ressourcen bieten, ohne eine lange Liste spezifischer Kriterien zu erfüllen, genießen Kunden bei Rimini Street die Möglichkeit, zu jeder Tages- und Nachtzeit innerhalb von 10 Minuten mit einem Live-Experten zu sprechen, wenn dies für ein kritisches Problem erforderlich ist.

"Rimini Street übernimmt die Verantwortung für die gesamte Supporterfahrung. Wenn wir ein Telefonat führen, steht ein erfahrener Techniker sofort zur Verfügung und arbeitet sofort an unserem Problem, was eine erfrischende Veränderung ist", sagte Dave Jackson, Chief Information Officer bei Welch's. "Außerdem führt unser Team viel weniger Ticket- und Problemlösungsverfolgung durch als früher, und heute haben wir das Vertrauen, Projekte anzugehen, wie z. B. unser Browser-Upgrade, das wir absichtlich verschoben haben, als wir den Support des Anbieters hatten. Welch's sieht seine Beziehungen zu Technologieanbietern traditionellerweise als Partnerschaften, wir gehen nicht nur transaktionale Beziehungen ein. Bei Rimini Street wissen wir, dass es ein langfristiger, vertrauenswürdiger Partner sein wird."

Globale Unterstützung im Maßstab

Rimini Street hat fast 700 Vollzeit angestellte Ingenieure in 17 Ländern, die ihre Tausenden von Fortune-500-, Global-100-, Mittelstands- und Regierungskunden mit einem echten "Follow-the-Sun"-Ansatz und einer globalen Team-Service-Strategie betreuen. Die Support-Ingenieure von Rimini Street verfügen über spezifische Anwendungs- und Technologieerfahrungen, die es dem Unternehmen ermöglichen, sich überschneidende Kompetenzbereiche zu nutzen, um einen optimalen Ressourceneinsatz für eine schnelle Reaktion und die Lösung von Softwareproblemen zu gewährleisten.

"Als ein preisgekrönter, innovativer und anerkannter globaler Marktführer im Bereich Unternehmenssoftware-Support setzt Rimini Street beständig den Industriestandard für die Reaktionsfähigkeit des Supports und die Lösung von Problemen", sagte Brian Slepko, Executive Vice President, Global Service Delivery, Rimini Street. "Unsere aggressiven Investitionen in Technologien wie die Rimini Street Artificial Intelligence Support Applications und unsere neuen verkürzten garantierten Antwortzeiten für Fälle der Priorität 1 und 2 sind Beispiele dafür, wie wir ständig innovativ arbeiten, um unseren Kunden das beste Support-Erlebnis und die besten Ergebnisse zu liefern."

Die neuen garantierten Antwortzeiten von Rimini Street gelten ab sofort für bestehende und neue Kunden von Rimini Street weltweit.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ist ein internationaler Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für Enterprise-Software, der führende Drittanbieter von Supportleistungen für Oracle- und SAP-Softwareprodukte sowie Salesforce-Partner. Das Unternehmen bietet ein ultra-reaktives, integriertes Premium-Applikationsmanagement und Support-Dienste, mit denen Lizenznehmer von Unternehmenssoftware bedeutende Kosten einsparen, Ressourcen für Innovationen freisetzen und bessere Geschäftsergebnisse erreichen können. Nahezu 2.100 Fortune-500-, Fortune-Global-100-, mittelständische Unternehmen, Organisationen des öffentlichen Sektors und andere Organisationen aus einem breiten Spektrum von Branchen vertrauen auf Rimini Street als ihren vertrauenswürdigen Anbieter von Unternehmenssoftwareprodukten und -dienstleistungen. Wenn Sie mehr erfahren wollen, besuchen Sie http://www.riministreet.com, folgen Sie @riministreet auf Twitter und besuchen Sie Rimini Street auf Facebook und LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Mitteilung handelt es sich nicht um historische Tatsachen, sondern um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen werden im Allgemeinen begleitet von Wörtern wie "möglicherweise", "sollte", "würde", "planen", "beabsichtigen", "annehmen", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell", "scheinen", "anstreben", "weiterhin", "zukünftig", "werden", "erwarten", "Prognose" oder anderen ähnlichen Wörtern, Wendungen oder Ausdrücken. Diese zukunftsgerichteten Aussagen enthalten unter anderem Aussagen bezüglich unserer Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, zukünftiger Chancen, unserer globalen Expansion und anderer Wachstumsinitiativen sowie unserer Investitionen in diese Initiativen. Diese Aussagen basieren auf verschiedenen Annahmen sowie auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsführung. Bei diesen Aussagen handelt es sich weder um Vorhersagen tatsächlicher Ergebnisse noch um historische Tatsachen. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten hinsichtlich der Geschäfte von Rimini Street und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich davon abweichen. Diese Risiken und Unwägbarkeiten umfassen unter anderem die Dauer und die wirtschaftlichen, betrieblichen und finanziellen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf unser Geschäft sowie die Maßnahmen, die von Regierungsbehörden, Kunden oder anderen als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie ergriffen werden; katastrophale Ereignisse, die unser Geschäft oder das unserer aktuellen und zukünftigen Kunden stören; Änderungen im Geschäftsumfeld, in dem Rimini Street tätig ist, einschließlich Inflation und Zinssätze sowie allgemeine finanzielle, wirtschaftliche, regulatorische und politische Bedingungen, die die Branche, in der Rimini Street tätig ist, beeinflussen; nachteilige Entwicklungen in anhängigen Rechtsstreitigkeiten oder in der staatlichen Untersuchung oder in neuen Rechtsstreitigkeiten; unser Bedarf und unsere Fähigkeit, zusätzliche Eigen- oder Fremdfinanzierung zu günstigen Bedingungen zu beschaffen, und unsere Fähigkeit, Cashflows aus der Geschäftstätigkeit zu generieren, um erhöhte Investitionen in unsere Wachstumsinitiativen zu finanzieren; die Angemessenheit unserer liquiden Mittel, um unseren Liquiditätsbedarf zu decken; die Bedingungen und Auswirkungen unserer ausstehenden 13,00 Vorzugsaktien der Serie A; Änderungen bei Steuern, Gesetzen und Vorschriften; wettbewerbsfähige Produkte und Preisgestaltung; Schwierigkeiten bei der profitablen Verwaltung des Wachstums; die Kundenakzeptanz unserer kürzlich eingeführten Produkte und Dienstleistungen, einschließlich unserer Application Management Services (AMS), der erweiterten Datenbanksicherheit bei Rimini Street und der Dienstleistungen für "Salesforce Sales Cloud"- und "Service Cloud"-Produkte, zusätzlich zu anderen Produkten und Dienstleistungen, die wir voraussichtlich in naher Zukunft einführen werden; den Verlust eines oder mehrerer Mitglieder des Management-Teams von Rimini Street; die Ungewissheit über den langfristigen Wert der Beteiligungspapiere von Rimini Street; und die unter der Überschrift "Risikofaktoren" im Quartalsbericht von Rimini Street auf Formular 10-Q, der am 7. Mai 2020 eingereicht wurde und von Zeit zu Zeit durch zukünftige Jahresberichte von Rimini Street auf Formular 10-K, Quartalsberichte auf Formular 10-Q, aktuelle Berichte auf Formular 8-K und andere Einreichungen von Rimini Street bei der Securities and Exchange Commission aktualisiert wird. Weiterhin kommen in den zukunftsgerichteten Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ansichten zum Datum dieser Mitteilung zum Ausdruck. Rimini Street geht davon aus, dass nachfolgende Ereignisse und Entwicklungen zu einer Veränderung der Einschätzungen von Rimini Street führen werden. Während sich Rimini Street das Recht vorbehält, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt Rimini Street diesbezügliche Verpflichtungen ausdrücklich ab, sofern sie nicht gesetzlich vorgeschrieben sind. Es wird darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen in Bezug auf die Einschätzungen von Rimini Street nach dem Datum dieser Mitteilung nicht als verbindlich angesehen werden dürfen.

2020 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. "Rimini Street" ist eine in den USA und anderen Ländern gesetzlich geschützte Marke von Rimini Street, Inc., und Rimini Street, das Rimini Street-Logo und Kombinationen davon sowie weitere mit TM gekennzeichnete Marken sind Marken von Rimini Street, Inc. Alle sonstigen Marken bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und sofern nichts anderes angegeben ist, erhebt Rimini Street keine Ansprüche auf eine Zugehörigkeit zu, Billigung von oder Verbindung mit derartigen Markeninhabern oder anderen in dieser Mitteilung genannten Unternehmen.

1 Forrester-Forschung: Fallstricke im Kundenservice: Sechs Fehltritte und wie man sie vermeidet, 22. Januar 2019

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200806006163/de/

