BANKEN - Europäische Banken müssen sich auf einen dramatischen Anstieg der Kreditausfälle einstellen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse der Unternehmensberatung Accenture, die dem Handelsblatt vorab vorliegt. Laut Accenture könnte die Summe der ausfallenden Kredite sogar deutlich über dem Niveau der Finanzkrise von 2008 liegen: Allein dieses Jahr seien in Europa Kredite in Höhe von bis zu 415 Milliarden Euro gefährdet. Die Berater von Bain & Company sehen die Situation ähnlich: "Die hohe Abhängigkeit vieler deutscher Banken vom Kreditgeschäft wird in der Rezession zur Achillesferse", warnt Bain-Partner Christian Graf. (Handelsblatt S. 30)

BANKEN - Auf die Folgen der Pandemie sollte nicht mit einer Aufweichung der Too-big-to-fail-Reformen bei den Banken reagiert werden, schreibt Bundesbank-Vizepräsidentin Claudia Buch. (Börsen-Zeitung S. 8)

NORD STREAM 2 - Mit Verweis auf mehrere US-Sanktionsgesetze haben drei amerikanische Kongress-Mitglieder dem Management der Fährhafen Sassnitz GmbH einschließlich aller Mitarbeiter und Teilhaber Sanktionen angedroht, falls diese das Pipelineprojekt Nord Stream 2 weiter unterstützen. "Die Sanktionen sind obligatorisch und es gibt keinen Ermessensspielraum bei ihrer Verhängung", erklären die US-Senatoren Ted Cruz, Tom Cotton und Ron Johnson in ihrem Schreiben an das Hafen-Management. (Welt S. 1, 4/FAZ S. 18)

STEUERSPARMODELLE - Gegen Widerstand aus CDU und CSU treibt Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) die Meldepflicht grenzübergreifender Steuertricks voran. An diesem Freitag will er nach SZ-Informationen die Steuerbehörden anweisen, wie Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Sparmodelle melden müssen, die sie für Mandanten erstellt haben. (SZ S. 15)

STAGFLATION - Europas Wirtschaft soll mit Billionenhilfen der Zentralbank und der EU-Regierungen wieder flottgemacht werden. Aber führt dieser Kurs wirklich aus der Krise? Unter Ökonomen macht ein neues Angstwort die Runde: Stagflation. (SZ S. 15)

