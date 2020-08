TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--In seltener Einmütigkeit tragen am Freitag die Börsen in Ostasien und Australien rote Vorzeichen. Im Blick stehen neben der "zweiten Welle" der Corona-Epidemie die Spannungen der USA mit China. US-Präsident Donald Trump hat den Druck auf den chinesischen Inhaberkonzern von Tiktok zum Verkauf der populären Videoplattform an ein US-Unternehmen massiv erhöht. Trump unterzeichnete am Donnerstag ein Dekret, das auf ein Verbot von Tiktok in anderthalb Monaten hinausläuft, sollte die Plattform bis dahin nicht verkauft werden.

Auch der angekündigte Besuch des US-Gesundheitsministers in Taiwan sorgt für Wirbel in den Beziehungen. Dass bei dem anberaumten Treffen hochrangiger Vertreter beider Länder Mitte des Monats eine Beilegung der diversen Streitpunkte erfolgt, dürfte eher unwahrscheinlich sein. Unsicherheit herrscht auch wegen der am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten für den Juli. Die Hoffnung auf ein neues US-Stimuluspaket, das noch in der laufenden Woche geschnürt werden soll, sorgt kaum für Entspannung.

Am japanischen Markt fällt der Nikkei-225 um 0,9 Prozent auf 22.209 Punkte. Während sich die Aktien von Spieleherstellern und Energiewerte gut halten, drücken Verluste bei Metall- und Chemieaktien. Zudem neigen die Anleger zu Gewinnmitnahmen vor dem langen Wochenende, denn am Montag bleiben die Börsen wegen des "Tags des Berges" geschlossen.

Der Markt in Südkorea (minus 0,1 Prozent) hat nach Gewinnen im frühen Geschäft leicht ins Minus gedreht, hält sich aber besser als die meisten Nachbarbörsen, gestützt von den Gewinnen bei Fluglinien und Autowerten.

Dagegen verzeichnet der Markt in Hongkong besonders starke Verluste mit einem Minus von 2,4 Prozent, gedrückt vom Streit zwischen China und den USA. Auch die Unsicherheit vor wichtigen Quartalszahlen lässt Anleger zaudern und werden zu Gewinnmitnahmen genutzt. So fallen die Aktien des Schwergewichts Tencent um 6,7 Prozent, der Konzern wird kommende Woche seine Bücher öffnen.

Auf dem chinesischen Festland (minus 1,5 Prozent) zeigen sich die Anleger ebenfalls besorgt wegen der Angriffe des US-Präsidenten auf die Technologieunternehmen des Landes. Die USA planen die Anforderungen für chinesische Unternehmen für ein Listing in den USA zu verschärfen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.998,80 -0,72% -10,25% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.246,51 -0,77% -4,83% 08:00 Kospi (Seoul) 2.339,36 -0,14% +6,45% 08:00 Schanghai-Comp. 3.337,43 -1,45% +9,42% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 24.364,43 -2,27% -10,85% 10:00 Taiex (Taiwan) 0,00 0% +7,42% 07:30 Straits-Times (Sing.) 2.533,70 -0,99% -21,41% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.584,20 -0,28% -1,30% 11:00 BSE (Mumbai) 0,00 0% -7,94% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 10:10 Uhr % YTD EUR/USD 1,1835 -0,4% 1,1876 1,1884 +5,5% EUR/JPY 124,96 -0,3% 125,34 124,11 +2,5% EUR/GBP 0,9026 -0,1% 0,9036 0,9046 +6,7% GBP/USD 1,3112 -0,2% 1,3144 1,3138 -1,1% USD/JPY 105,61 +0,1% 105,53 104,44 -2,8% USD/KRW 1187,17 +0,2% 1184,25 1188,93 +2,8% USD/CNY 6,9682 +0,2% 6,9535 6,9770 +0,1% USD/CNH 6,9670 +0,3% 6,9470 6,9831 +0,0% USD/HKD 7,7502 -0,0% 7,7503 7,7500 -0,5% AUD/USD 0,7205 -0,4% 0,7232 0,7201 +2,8% NZD/USD 0,6668 -0,3% 0,6689 0,6695 -1,0% Bitcoin BTC/USD 11.802,14 +0,5% 11.741,51 11.136,26 +63,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 41,80 41,95 -0,4% -0,15 -27,6% Brent/ICE 0,00 43,30 0% 0,00 -30,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.056,96 2.063,60 -0,3% -6,64 +35,6% Silber (Spot) 28,34 28,93 -2,0% -0,58 +58,8% Platin (Spot) 967,73 1.002,00 -3,4% -34,28 +0,3% Kupfer-Future 2,88 2,91 -1,0% -0,03 +2,2% ===

