...Intel. 25 % Kursabschlag in drei Tagen für den größten Spezialisten für Festplatten ist eine ähnliche Überraschung wie für Intel vor zwei Wochen. Es ist der zweite größere Absturz in der zweiten Liga der Techs. Wann kaufen? 28/29 $ gelten als Auffanglinie.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Sie wollen kostenlos und unverbindlich News von Redakteuren der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH? Tragen Sie sich unter www.ichkaufeaktien.de in den Info-Brief ein.

WESTERN DIGITAL-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de